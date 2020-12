Representante Elise Stefanik sale en defensa de Trump por sus cuestionamientos sobre el proceso electoral

La representante del distrito 21 (que incluye parte noreste del estado y condados como Clinton, Essex y partes de los condados de Saratoga y Herkimer) destacó "irregularidades", que no han sido comprobadas, como el software electoral utilizado, el uso de boletas por correo y que "personas muertas” emitieron su votos.

Citó un caso que fue reportado en medios locales de tres personas que votaron en ausencia en el norte del estado y que murieron entre el momento que votaron y el día de las elecciones. Las boletas fueron identificadas por funcionarios electorales locales y se les aplicó la ley estatal que establece que no pueden ser contadas.

Clifford Brown, profesor de gobierno en Union College, explicó al diario local Times Union que el futuro de Stefanik “está ligado a Trump” y, por ello, no está dispuesta “a decir o hacer nada que de alguna manera le parezca 'desleal'".

Acusaciones sin fundamento

El presidente Trump y su equipo legal han alegado un fraude electoral masivo que no han podido demostrar con pruebas fehacientes . Trump ha intentado detener o retrasar los procesos de certificación formal en los seis estados clave que terminaron dando el triunfo a Biden: Arizona, Georgia, Pennsylvania, Michigan, Nevada y Wisconsin. En ningún caso lo ha conseguido; hasta ahora, todas las acciones legales de Trump y su equipo han fracasado.