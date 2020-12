Dúo de comediantes publica carteles de 'Ivanka Trump Not Wanted' en Nueva York

Un dúo de comediantes, conocido como " The Good Liars", colgó carteles de "No Deseada" ("Not Wanted") con la foto de Ivanka Trump en la Ciudad de Nueva York. Los carteles, pegados en Manhattan por Jason Selvig y Davram Stiefler, atacan a la republicana, describiéndola como con un acento "falso elegante" y ojos que están "muy atrás".