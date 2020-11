Estas son las cinco contiendas clave en las elecciones de Nueva York y Nueva Jersey

Nueva York

Congreso Federal Distrito 14

Desde su juramento al Congreso en enero de 2019, la congresista AOC ha abogado por la justicia social, racial, económica y ambiental. Su labor en el Congreso se ha caracterizado por cuestionar el status quo e impulsar un conjunto de políticas que fueron claves en la campaña Bernie Sanders, como Medicare for All, College for All y Green New Deal.