Conoce a los candidatos que buscan remplazar Cory Booker en el Senado federal por Nueva Jersey

No hay anuncios del Senado en las estaciones de transmisión en Filadelfia o Nueva York, mercados que capturan a Nueva Jersey , a favor o en contra de ninguno de los candidatos, según los registros de la Comisión Federal de Comunicaciones.

Las organizaciones de calificación política no partidistas cuentan con firmeza a Nueva Jersey en la columna de los demócratas. Aun así, los votantes que miran de cerca a los candidatos de los dos principales partidos encontrarán muchos contrastes. Booker es una figura muy reconocida, cuya carrera fallida en las primarias presidenciales demócratas más recientes lo tuvo bajo la atención nacional durante meses.

"Un republicano bastante descarado"

Booker es descaradamente liberal; Mehta dijo en una entrevista que no se distanciará del presidente Donald Trump, que no es popular en Nueva Jersey. "Me describiría a mí mismo como un republicano bastante descarado", dijo a la agencia AP.