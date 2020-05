Cuomo recluta a celebridades para motivar a neoyorquinos a usar mascarillas tras reunirse con Trump quien no cree en su uso

Donald Trump ha demostrado que no es un presidente que obedezca las mismas normas sanitarias que su administración ha emitido a lo largo de la crisis del coronavirus en el país . El ejemplo más claro es que no ha usado una sola mascarilla durante sus visitas a las fábricas en las últimas semanas o incluso cuando senadores o gobernadores lo visitan en la Casa Blanca .

“Han tenido muchos consejos útiles sobre por qué no he podido comunicarme de manera efectiva o al nivel que me gustaría. Que no soy lo suficientemente genial, creo que soy genial", dijo Cuomo en su rueda de prensa.