Cuomo le dice a los jóvenes que "no es el momento de luchar por su derecho a la fiesta"

"Para los jóvenes, este no es el momento de luchar por su derecho a la fiesta", dijo el gobernador, aparentemente haciendo referencia a la popular canción de 1986 de los Beastie Boys 'Fight For Your Right'. "Respeto tu derecho a la fiesta. Pero seamos inteligentes al respecto, ¿verdad? Hay una actitud de que los jóvenes son inmunes. Usted no lo es. 21-30, el virus puede matarlo. Y si no lo mata, puede traerlo a casa y dárselo a alguien sin darse cuenta, y puede matarlo", dijo Cuomo, según registró The Hill.