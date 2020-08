Cuomo advierte que Nueva York omitirá las guías federales de coronavirus porque son “propaganda política”

El gobernador, Andrew Cuomo, anunció el miércoles que Nueva York no aplicará las pautas federales que reducen la importancia de hacer las pruebas de coronavirus a las personas que no presentan los síntomas del virus, porque son "propaganda política ”.

“No vamos a seguir la guía de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). Lo considero propaganda política. Advertiría a las empresas privadas que no sigan las directrices de los CDC”, dijo Cuomo en una conferencia que reportaron varios medios locales.

La guía inicial de los CDC indicaba que cualquier individuo que tuviera "exposición recientemente conocida o sospechada" debía hacerse la prueba aunque no presentara síntomas debido al “potencial de transmisión asintomática y presintomática" del virus como una medida para contener la propagación.

Las nuevas pautas, dadas a conocer el lunes, indican que quienes estuvieron en contacto cercano con una persona infectada durante al menos 15 minutos y no presentan síntomas no requieren "necesariamente” hacerse la prueba. Los CDC hacen la excepción en el caso de las personas con enfermedades subyacentes que hayan estado en contacto con individuos con el virus por unos 15 minutos.

Contra el manejo de la Casa Blanca

En su crítica de este miércoles, Cuomo también señaló que la agencia federal no había alertado a los estadounidenses sobre la amenaza del coronavirus antes de que llegara al país, y remató lo dicho en la conferencia con una serie de tuits: La administración Trump tiene una estrategia COVID: Negación”, escribió Cuomo. “Si no se toma la temperatura, no tiene fiebre. Sino se hace la prueba a las personas para detectar covid, hay menos casos”.