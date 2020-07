El 25 por ciento de los inquilinos de la ciudad de Nueva York no ha pagado renta desde marzo

Un cuarto de los inquilinos de la ciudad de Nueva York --el mercado de alquiler de viviendas más grande del país-- no ha pagado el alquiler desde marzo, según el Programa de Mejora de la Vivienda Comunitaria (CHIP), un grupo que representa a los propietarios de propiedades de alquiler estabilizado.

El 30 de julio el gobernador Andrew Cuomo firmó una ley que prohibe el desalojo de inquilinos afectados económicamente por la pendemia de coronavirus, por lo que miles de personas que no han podido pagar sus rentas continúan en sus hogares.

Sin embargo, la ley no exime el monto total debido de las rentas (no ha ocurrido una congelación de los alquileres ), por lo que los caseros pueden aún obtener sentencias de dinero por el alquiler atrasado, lo que podría terminar endeudando a los inquilinos por grandes sumas.

Y a pesar de que más de 500,000 neoyorquinos que han solicitado beneficios de desempleo, que incluyen los 600 dólares semanales hasta julio aprobados por el paquete de estímulo económico, no existe aún un plan de rescate para los inquilinos que no han podido pagar renta o que quizás no puedan pagarla en un futuro.