Aunque los desalojos están prohibidos en Nueva York, inquilinos denuncian acoso de sus caseros

El pago del alquiler sigue siendo el mayor problema que enfrentan miles de hispanos durante esta crisis por el coronavirus . La organización Housing Court Answers recibe a diario denuncias de neoyorquinos que no han podido pagar la renta y cuyos caseros no dejan de asediarlos para que realicen los depósitos mensuales.

"Les sacan las pertenencias o los amenazan con que 'si no pagas te voy a sacar o voy a llamarte a la policía para que te salgas, no me importa que no tengas trabajo, esos no son mis problemas'", cuenta Génesis Aquino, coordinadora de Housing Court Answers.