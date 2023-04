La viuda de un repartidor de comida denuncia que el casero la quiere desalojar de su casa y le cobra más de lo que corresponde. “Él dice que le debemos y que no le hemos pagado, y eso no es verdad: yo tengo los recibos y le he pagado. Yo no sé qué quiere”, dice Cristina Ramírez ante las cámaras de Univision.