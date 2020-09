Concejo de NYC celebra la única audiencia pública sobre la rezonificación del complejo Industry City

Varios oficiales electos y miembros de la comunidad que se oponen al proyecto se manifestaron el lunes a las afueras de City Hall para pedirle al presidente del concejo Corey Johnson que escuchara las voces de la comunidad y no apoyara esta rezonificación , que según ellos, aumentará la gentrificacion en el vecindario.

"Tenemos más miedo ahora después de la pandemia que nuestras familias van a ser desplazadas, si ya tienen miedo porque no han podido pagar las rentas estos últimos meses más ahora que sabemos que el plan de Industry City está vivo", apunta Claudia Galicia, líder comunitaria de Sunset Park.

No obstante, el concejal de Sunset Park Carlos Menchaca se comprometió a votar en oposición. "No pueden garantizar 20,000 trabajos. Esos trabajos que habla Industry City no van a llegar a las personas que necesitan ese trabajo y ese el punto de la comunidad, necesitamos trabajos para la comunidad inmigrante para la comunidad trabajadora de Sunset Park", dijo.