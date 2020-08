¿Cómo obtener un préstamo de ayuda a pequeños negocios de hasta 100,000 dólares en Nueva York?

Desde mayo, el estado de Nueva York destinó 100 millones de dólares en fondos para préstamos de ayuda a pequeños negocios y propietarios de viviendas que no recibieron ayuda federal y necesitan recursos para recuperarse de la crisis.

La presidenta de Cámara de Comercio de la Mujer a Noticias Univision 41, se debe a la falta de información y a que estos préstamos no son perdonables, pero se comenzarían a pagar un año después de obtenerlo.



"Una de las razones por la que la gente no está aplicando es porque no están informados, y es bueno que Univision este haciendo esto. Este préstamo no es perdonable como el Paycheck Protection Program o PPP (Programa de Protección de Pago), el préstamo es de cinco años y después del año se empieza a pagar el préstamo", explica Quenia Abreu, presidenta de la Cámara de Comercio de la Mujer de la Nueva York.