Calefactores eléctricos: verdaderas armas de fuego. Cómo evitar accidentes

Algunos dicen que los incendios no los causan los calefactores en sí, si no las personas que no se documentan sobre su uso. Para evitar que un calefactor eléctrico se convierta en un arma mortal, esa entidad que previene los incendios, recomienda que solo se compren calefactores aprobados por un laboratorio de pruebas reconocido a nivel nacional (NRTL), como Underwriters Laboratory, Inc. (UL).