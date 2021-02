Canciller de Educación de NYC Richard Carranza renuncia; Meisha Ross Porter lo sustituirá

Más tarde, Carranza mencionó unas palabras en español: "No es 'adiós', es un 'hasta luego'. Ha sido el gran honor de mi vida haber servido a la comunidad, y a la comunidad hispano parlante, como su canciller".

"Yo espero que sigan logrando éxitos y espero seguir siguiendo los éxitos de los alumnos. Tal vez algunos que no hablaban inglés cuando entraron, como yo. Quiero que tomen de ese ejemplo. Sí se puede, si yo he podido ser canciller de las escuelas, ustedes también pueden ser canciller o más. Es un gran honor, ha sido un privilego y gracias a Dios que me ha puesto en este camino para poder servir la gran cuidad de Nueva York", continuó.