Autopsia revela que el hombre que se lanzó al tren con su hija lo hizo intencionalmente

En otro momento, Caraballo mencionó que aunque Balbuena padecía de depresión, "todavía no sé si es como dicen, porque especulan mucho, que eso también me tiene un poco traumada. Especulan que él estaba discutiendo con alguien en el teléfono. Él estaba conmigo al teléfono, y lo único que me dijo fue 'Con Dios, con Dios, con Dios que ahí viene el tren'".