"Con Dios que ahí viene el tren": las últimas palabras del padre que se lanzó con su hija en brazo a los rieles del tren

"El teléfono él no lo cerró, y yo tampoco. Yo me cambié con el teléfono abierto, yo llegué a la estación con el teléfono abierto, yo recibí a mi hija bañada en sangre con el problema...", cuenta Niurka.

Fernando Balbuena-Flores, de 45 años de edad, saltó a las vías con su hija de cinco años en sus brazos. Fue atropellado por un tren que venía en dirección contraria, y declarado muerto en la escena, pero su hija logró encontrar un lugar seguro y milagrosamente no fue gravemente herida.

Sin embrago, Niurka dice: "Todavía no sé si es como dicen, porque especulan mucho, que eso también me tiene un poco traumada. Especulan que él estaba discutiendo con alguien en el teléfono. Él estaba conmigo al teléfono, y lo único que me dijo fue 'Con Dios, con Dios, con Dios que ahí viene el tren'".