Nueva York se prepara para honrar a Jason Rivera, oficial caído durante un tiroteo en Harlem

Rivera, se unió a al NYPD en noviembre 2020 para hacer una diferencia en lo que había descrito como una "ciudad caótica." Al crecer en el barrio Inwood de Manhattan, notó las tensiones con la policía, según una carta titulada "Por qué me convertí en oficial de policía", cuya copia obtuvo The Associated Press. "Me di cuenta del impacto que tendría mi papel como agente de policía en esta caótica ciudad", escribió.