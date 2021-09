El arquitecto del Memorial 09/11 explica su obra a 20 años del día más trágico de la historia de EEUU

En entrevistas anteriores Arad ha revelado que la inspiración de hacer dos fuentes para recordar a los fallecidos, la tuvo tres días después de los atentados, cuando fue a caminar a Washington Square y se puso a admirar su fuente junto a otras personas. "No soy religioso, pero este fue un momento bautismal, ya sabes, en el que te conviertes en parte de una comunidad. Sentí un fuerte vínculo con la gente que estaba a mi lado. No los conocía. No sabía sus nombres. Nunca podré encontrarlos de nuevo. Pero por un momento hubo un verdadero sentido de comunidad, especialmente en una ciudad como Nueva York que puede imponer la sensación de ser un extraño en el terreno. Fue muy diferente".