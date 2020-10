Votantes colman masivamente los centros electorales en el inicio de las elecciones anticipadas en Carolina del Norte

RALEIGH, Carolina del Norte.- Cerca de dos semanas faltan para las elecciones del 3 de noviembre, cita democrática en la que los electores elegirán no sólo al Poder Ejecutivo de Estados Unidos, otras sillas locales se medirán en la contienda. Mientras que alrededor de 500,000 personas han decidido votar por correo en Carolina del Norte, otras hicieron largas filas el jueves en el incio de las votaciones anticipadas.

"Nunca había visto una fila tan larga tan temprano desde que estaba votando, y no soy un bebé", dijo Janice Hawkins a ABC 11, socio editorial de Noticias 40.

"Este es nuestro derecho. No voy a permitir que nadie me lo quite. Haré que mi voz sea escuchada", compartió Denise Lytle a ABC 11.