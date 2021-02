Padres podrían recibir pago de $335 para gastos escolares en Carolina del Norte

RALEIGH, Carolina del Norte. - Si tienes hijos menores de 16 años y no recibiste la ayuda de $335 de la Subvención de Crédito Tributario Extraordinario, un proyecto de ley presentado en el Senado de Carolina del Norte ampliaría el plazo para solicitar este beneficio.

De ser aprobado, el Proyecto de Ley 36 permitiría que los padres de Carolina del Norte que no recibieron los $335 para gastos escolares tengan hasta el 31 de mayo para solicitarlo.

Según el Departamento de Rentas Internas de Carolina del Norte (Ncdor), no todos los padres elegibles recibieron este crédito. De los $ 440 millones aprobados por la legislatura estatal para Subvenciones de Crédito Extraordinario, alrededor de $ 62.6 millones aún están disponibles.

Los contribuyentes que reportaron al menos un hijo en su declaración de impuestos estatales de 2019 recibieron la subvención automáticamente; sin embargo, algunos residentes que no ganaron suficiente dinero para declarar sus impuestos debieron llenar una solicitud para recibir el pago.

La abogada de inmigración Kate Woomer-Deters, del Centro de Justicia de Carolina del Norte, compartió en declaraciones anteriores que el estatus migratorio no sería un impedimento para recibir la subvención. Las personas que han pagado sus impuestos con el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) recibirán la ayuda para gastos escolares.

“No importa si usaron el ITIN, o el número de seguro social para recibir el cheque. No importa su estatus migratorio", sostuvo.

La abogada además enfatizó que el cheque de $ 335 no contará como carga pública, ni afectará los trámites migratorios en el futuro. "A veces las personas piensan que no pueden recibir el cheque porque va a causar problemas con una solicitud migratoria, pero no es así", agregó.