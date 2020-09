“No importa su estatus migratorio", dice abogada sobre la ayuda de $335 a padres de Carolina del Norte

RALEIGH, Carolina del Norte.- Los habitantes de Carolina del Norte con al menos un hijo en edad escolar podrán recibir la ayuda de 335 dólares estipulada en la ‘Ley de Alivio del Coronavirus 3.0’. Según explicó Kate Woomer-Deters, abogada de la organización NC Justice Center, este beneficio no contaría como carga pública, ni afectaría los trámites migratorios.

“Si usted ya pagó sus impuestos por el año pasado (2019) va a recibir el cheque de manera automática, y no importa si usted presentó sus impuestos con un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), o un número de seguro social", agregó la abogada.

De acuerdo al Ncdor, si usted no estuvo obligado a presentar una declaración de impuestos debido a que no ganó suficiente en 2019, puede llenar una solicitud antes del 15 de octubre para recibir los 335 dólares.

Según la abogada, el estatus migratorio no sería un impedimento para recibir el pago de estímulo. Las personas que pagaron sus impuestos con el ITIN recibirán la ayuda para gastos escolares.

“No importa si usaron el ITIN, o el número de seguro social para recibir el cheque. No importa su status migratorio", sostuvo.

La abogada además enfatizó que el cheque de 335 dólares no contará como carga pública, ni afectará los trámites migratorios en el futuro. "A veces las personas piensan que no pueden recibir el cheque porque va a causar problemas con una solicitud migratoria, pero no es así", concluyó.