Hispano pierde su casa y camión de tacos en un incendio

"Yo llegué de trabajar el viernes pasada la medianoche; estacioné mi camión como siempre, lo conecté, revisé que estaba apagado el gas y todo. Me acosté como a la 1:30 a.m. y todo estaba normal. A las 6 a.m. escuché un ruido, cuando me quise levantar ya mi vecino me estaba tocando la puerta de la parte de atrás de mi casa. Nos despertó y salimos corriendo", agregó Flores.