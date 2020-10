Se declara culpable el abuelo de la niña de 18 meses que murió al caer de un crucero

Salvatore Anello , de Valparaiso, Indiana, había dicho a comienzos del 2020 que declinaría su declaración de no culpabilidad, si esto ayudaba a acabar con “esta pesadilla” para su familia.

Chloe Wiegand murió cuando se soltó de los brazos de su abuelo que la tenía cargada, y cayó por una ventana desde una altura de once pisos, en el crucero ‘Freedom of the Seas’, de la empresa Royal Caribbean, cuando se encontraba en Puerto Rico.