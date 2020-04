Residentes de Homestead se "están exponiendo innecesariamente" al coronavirus: dice la policía

La policía de Homestead informó que uno de los problemas que tienen durante la emergencia del coronavirus ., es que las personas salen de las casas, cuando no tienen nada que hacer o les provoca salir a caminar por la ciudad.

“Por favor si no tiene que salir, manténganse dentro de la casa", pidió Fernando Molares de la policía de Homestead.

“Protéjanse a si mismo y a los seres que aman ¿acaso no ven en la televisión a esas personas que no pueden respirar? Eso no es broma”, dijo María Garza, vocera de la organización.