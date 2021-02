"¿Por qué no le da la cara a la gente de Hialeah?": alcalde Hernández cuestiona a gobernador Ron DeSantis

La conferencia de prensa, en la que el gobernador hizo importantes anuncios con respecto a la vacunación en el sur de Florida , estuvo marcada por la polémica, pues a ésta no fue invitado el alcalde de Hialeah, Carlos Hernández.

Hernández dijo que no tiene entiende por qué no fue invitado a la conferencia de prensa, cuando Hialeah es una de las ciudades más afectadas por el coronavirus en Florida. Y dijo que desde que comenzaron a vacunar, viene denunciando que a su ciudad no llegan suficientes dosis para inocular a sus residentes.