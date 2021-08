Experta explica por qué respirar el virus de la variante Delta en espacio cerrado es más infeccioso

Por ello asegura que con la vacuna, más el uso de máscaras, se reduce el riesgo de contraer la enfermedad.“Hay muchas personas que tienen mucho miedo y no han entendido lo que hacen las vacunas, pero deben mirar los riesgos con mucho cuidado porque no ponerse la vacuna no es un problema para hoy, sino para el resto de la vida de una persona”, confirmó.