Florida no requerirá pasaportes de vacunación, dice el gobernador Ron DeSantis

El gobernador Ron DeSantis dijo este jueves que en Florida no se harán ni requerirán pasaportes de vacunación del covid-19 , como, según él, lo contemplan hacer otros estados del país.

“Empezar a tomar la ruta de pedir pasaportes de vacunación, con estados diciendo que para ir a un evento deportivo tienes que mostrar prueba de vacunación. Yo pienso que si alguien quiere ir a un evento vaya, y si no quiere ir, no vaya, pero pedir que la gente muestre la prueba no es la forma de regresar a la normalidad”, dijo DeSantis.