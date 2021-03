Tenga paciencia: el centro de FEMA que coloca vacunas en el Miami Dade College está colapsado

Las quejas y la confusión no culminan en el centro que coloca las vacunas en el Miami Dade College, las personas llegaron desde la madrugada para hacer la fila con la esperanza de tener la inyección contra el coronavirus, pero mucho no recibieron la inyección.

Algunos residentes fueron en sus carros a las 1:00 am y otros llegaron a las 3:00 am a pie. “Es muy exagerada la fila que se hace más tarde, ayer partieron la fila en dos y despacharon a 200 personas que no podían vacunarse, porque dijeron que atenderían solo a una parte de la fila”, dijo Carlos Mejía, un residente que llegó entre los primeros.