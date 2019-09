Familia denuncia la muerte de su mascota en un vuelo de Venezuela a Miami

“Aterrizamos en Republica Dominicana y estando en situación de tránsito me llamaron por los altavoces, y me preguntaron que si yo era el dueño de una mascota llamada Hachi. Cuando contesté que sí, me dijeron ‘su mascota falleció en el viaje’”, comenta Contreras.



El cirujano informa que dijo que quería ver a su mascota, y le contestaron que no era posible. Pero no solo no le permitieron verlo, sino que no le dieron ninguna explicación sobre lo que le había sucedido.