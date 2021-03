Esto le pide Trump a quienes se ponen la vacuna contra el coronavirus

“Espero que todos recuerden cuando recibieron la vacuna covid-19 (a menudo conocida como el virus de China) que si no hubiera sido presidente, no recibirían esa hermosa 'vacuna' durante 5 años, en el mejor de los casos, y probablemente no la obtendrían en absoluto. ¡Espero que todos lo recuerden!”, soltó Trump en un mensaje difundido a través de correo electrónico.