"Esto no se ha acabado": Miami-Dade mantiene las multas a quienes incumplan órdenes de emergencia

"Solo porque podemos abrir más negocios no quiere decir que podemos relajar las reglas de salud pública que nos han permitido llegar a donde estamos", dijo Gimenez.

Sobre cómo aplica la regla del gobernador DeSantis, quien dijo que en Florida no se podían seguir cobrando multas relacionadas con el covid-19 , Gimenez explicó como funcionará esta medida de ahora en adelante.

El alcalde dijo que entiende que el gobernador no quiera cobrar a quienes no estén trabajando y ganando dinero las multas de $100, pero dijo que simultáneamente hay una misión de salud pública, que obliga a las autoridades a estar seguros de que los casos de coronavirus no aumenten.