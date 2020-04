La controvertida republicana de 26 años que gana fuerza para llegar al Congreso por el estado de Florida

"Ella es la republicana. Ella es joven. Ella es enérgica. Ella es luchadora. Ella es anti-establecimiento, y tiene un enorme seguimiento nacional, al igual que AOC, que puede ayudar a financiar una carrera en el Congreso”, estableció el estratega republicano Roger Stone en The Post.

La acusan de racista

Los críticos con frecuencia han calificado los comentarios de Loomer como racistas e islamofóbicos. Después de que surgió la noticia de que Sayfullo Saipov, el sospechoso de un ataque terrorista en la ciudad de Nueva York que mató a ocho personas era un conductor de Uber, Loomer pidió la creación de una aplicación de viaje compartido que no emplearía a musulmanes. Ella le dijo a The Post que el comentario tenía la intención de "crear conciencia" sobre la verificación de conductores y que "no lo lamentaba".