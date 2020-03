Florida toma medidas para las elecciones primarias en medio de la crisis del coronovarius

Los funcionarios electorales, incluyendo del estado de Arizona, Illinois y Ohio, han argumentado que votar no representa un gran riesgo de exposición al virus, y se comprometieron a tener especial cuidado para mantener limpias las áreas de votación.

Incertidumbre en el estado

Pero la coordinación inter agencial no es certera, según un reportaje de The Guradian, Robin Lehoux, quien trabaja en el Departamento de Parques y Recreación en Pompano Beach, declaró que no había escuchado ninguna instrucción del gobierno estatal o local sobre el Centro de Personas Mayores de Mullins Park, un recinto electoral donde otros programas de personas mayores habían sido cerrados.