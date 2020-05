Exconvictos de Florida podrán votar sin tener que pagar sus deudas

Ahora, se espera que el gobernador Ron DeSantis apele el caso ante el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de los Estados Unidos en Atlanta, pero no ha hecho expresiones sobre el mismo.

El fallo de Hinkle que se da a solo seis meses de las elecciones presidenciales, no solo rechazó la idea de que Florida puede evitar que los exconvictos de bajos recursos puedan votar, también dictaminó que tres grandes grupos de exconvictos ahora son elegibles para participar en las elecciones.

Estas son las claves de la decisión de Hinkle:

Hinkle no solo rechazó la idea de que no se puede impedir que los exconvictos voten si no pueden pagar las obligaciones financieras ordenadas por el tribunal. También restauró el derecho a votar directamente a tres grandes grupos de exconvictos.