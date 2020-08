Confirman que Trump sí votó por correo en Florida a pesar de que llamó a boicotear esta modalidad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, presentaron sus boletas de voto por correo en Florida antes de las primarias de este 18 de agosto. Según le dijo oficina de elecciones del condado de Palm Beach a The Hill, se recibieron los documentos electorales el lunes .

El Palm Beach Post informó que el presidente no cumplió con el plazo para solicitar que se le enviara una boleta antes de las elecciones (las boletas deben solicitarse 10 días antes de una elección) y en su lugar optó por que un representante fuera por ellas .

A pesar que Trump habla de balota de "ausente" en su más reciente video en Facebook, ese término ya no existe en Florida desde el 2016 para evitar confusiones, ahora solo se utilizar "voto por correo" .



Solo nueve estados ofrecen boletas universales de voto por correo que se envían por correo automáticamente a los votantes registrados, incluidos cinco estados que las ofrecieron anteriormente antes de la pandemia de coronavirus, según The New York Times. Sin embargo, Florida no es uno de estos estados.