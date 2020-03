Bloomberg visita la Pequeña Habana y habla de la forma para ganar la nominación demócrata

Las expresiones las realizó en una parada en la Pequeña Habana de Miami, y añadió que la única forma para llevarse la nominación de su partido es si Joe Biden o Bernie Sanders no logran asegurar la mayoría de los delegados.

Bloomberg seguirá en la contienda

"Joe me está quitando votos", refutó Bloomberg. "¿Le has preguntado a Joe si se va a ir?, No tengo intención de abandonar".