EEUU pide a Cuba que escuche al pueblo que reclama “libertad y democracia”

“Es bueno que se ocupen más que preocuparse. En primer lugar: ellos no entienden ciertos términos. No les importa. Creo que le deberían exigir. En segundo lugar: No se trata de un Gobierno. Se trata de la peor Dictadura de todos los tiempos. En tercer lugar: Ya estuvieron anunciando que van a suspender el Internet en toda la isla desde el día 13 hasta el 17 de noviembre”, escribió en el Facebook de la embajada Indira Solis.