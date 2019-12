Dictan cargos en una corte federal a policía de Hialeah acusado de abuso sexual

De acuerdo con las acusaciones, en junio del 2015 , Menocal Jr., privó intencionalmente a una menor de su derecho a no ser objeto de registros e incautaciones sin causa alguna, mientras se encontraba en servicio. Y, para su gratificación sexual, habría obligado a la víctima a quitarse la ropa, mientras la mantenía amenazada con un arma de fuego y secuestrada.

“Ya ese desgraciado no le va a hacer más daño a ninguna niña”, comentó la madre de una de las víctimas. La mujer agregó que su hija se pone muy nerviosa y llora cada vez que se le toca este tema.

La juez encargada del caso le concedió la libertad condicional a Menocal, con una fianza de $250,000, de la cual deberá pagar el 10%. El exsargento no podrá tener contacto con ninguna de las víctimas y testigos del caso, no podrá vivir en una casa donde haya armas de fuego, se le ha cancelado su licencia de portar armas, se la ha retirado su pasaporte y no podrá salir del sur de Florida.