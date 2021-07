En medio del luto y el dolor comienzan a realizarse los funerales de las víctimas del derrumbe de Surfside

“Me siento como si me han robado otra vez la vida, el mundo… Me atormenta pensar cómo la encontraron, me atormenta que no la pude ver, y cuando me dijeron en la funeraria como estaba, fue horrible, me atormenta que haya tenido que morir así”, dijo Magaly Ramsey, su hija, quien en agosto había perdido a su padre por el covid-19.