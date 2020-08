Cuba suspende "hasta nuevo aviso" los vuelos de repatriación a la isla

Sin embargo, algunos cubanos se han quejado que no los han dejado abordar los vuelos de repatriación a la isla, a pesar de ser residentes en Cuba. Geidy, una cubana varada en Perú, dijo a Cibercuba que no ha podido regresar a su país en estos vuelos especiales.



Pero "hubo un vuelo humanitario aquí en Perú y no me dejaron ir porque tengo residencia temporal en este país y no es justo porque yo vivo en Cuba, no vivo aquí. En Perú no tengo trabajo y la situación es precaria por el tema de la pandemia", comentó la cubana al diario Cibercuba.