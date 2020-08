Mujer del sur de Florida está enferma y varada en Cuba: su hija pide ayuda para enviarle sus medicinas

En la isla, solo han permitido la salida y llegada de vuelos humanitarios , pero a la mujer de 78 años, sus médicos no le permiten viajar pues su salud se ha deteriorado. Regla habla con su madre por teléfono y le preocupa que empeore a falta de sus medicinas.

“Yo no quiero que ella se me muera…y realmente no puedo hacer nada”, contó en Miami, la hija de la señora enferma en Cuba.