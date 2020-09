Brigada 2506 confirma que sí le entregó un premio a Donald Trump

La aclaratoria surgió luego que el presidente de Estados Unidos escribió en Twitter, después de conocer que Michael Bloomberg donará $100 millones para la campaña de Joe Biden en Florida, “¡eso no funcionará! Recuerde, los cubanos de Miami me otorgaron el muy honrado premio Bahía de Cochinos por todo lo que he hecho por nuestra gran población cubana”, comentó en su red social Trump.