Agentes inmobiliarios espera ola de foreclosures en Miami-Dade y Broward por el coronavirus

El mayor problema que hay actualmente en el sur de Florida, es que no hay suficiente inventario de viviendas para la venta, porque hay más compradores, según confirma Marlene Llamas-Leon, presidenta electa del consejo de las mujeres agentes inmobiliarios de Miami-Dade.

“Esto ha sido motivado porque los intereses han estado lo más bajo que hemos visto, porque estamos teniendo cierres con intereses de 2,7 o 3,2 en promedio y las personas que no habían considerado comprar antes, ahora sí lo quieren hacer”, dijo Marlene Llamas-León.

También, de las casas disponibles para la venta, algunos propietarios no las quieren mostrar por el coronavirus y por ello hay compradores que ponen un mayor precio a la casa que les gusta , aun sin ver la propiedad porque saben que no hay mucha opción.

También Llamas dice que en los próximos meses habrá una pequeña ola de foreclosures , aunque no tanto como en el 2006 y 2007. “Sobre todo en el Miami-Dade, en donde los restaurantes están cerrados o solo pueden vender comida para llevar, pues eso ha afectado a muchas personas de la industria”, explicó la realtor.

Sin embargo, la experta en bienes y raíces, asegura que los bancos están dando opciones a quienes tienen problemas con el pago de su hipoteca , porque no quiere que las personas pierdan sus propiedades.

“No esperen a no poder hacer el próximo pago, desde ahora llamen al banco y díganle que van a necesitar una modificación en la hipoteca o que necesitan un tiempo en donde no van a poder hacer un pago”, recomendó Llamas-León.

También la realtor explica que si su caso está entre alquilar o comprar, ella recomienda que lo mejor es invertir . “Definitivamente no les aconsejo que alquilen antes de comprar, este el momento de comprar, porque van a pagar menos por un apartamento que al final será suyo”, aseguró.

Explica que los interesados deben ver las propiedades para las cuales califican y no perder el tiempo viendo casas que no están en su rango de precio, ni en el área en donde no quieren vivir.