Una nueva tormenta traerá lluvia y nieve al sur de California

Así mismo, se esperan olas de 9 a 12 pies y en algunas zonas de la costa central de hasta 16 pies de altura desde las 10 p.m. del viernes por la noche hasta las 8 a.m del domingo. El oleaje más alto será a lo largo de las playas con orientación oeste y noroeste. La zona de Ventura podría tener olas de entre 4 y 7 pies, y en algunas zonas alcanzarán los 10 pies desde las 2 a.m. del sábado hasta las 8 a.m. del domingo.