Trump firma órdenes ejecutivas para extender beneficios mientras millones en California sufren por la crisis económica

Sin embargo, no contó con la aprobación del Congreso de Estados Unidos que, tras una semana de intensas negociaciones, no logró llegar a un acuerdo este viernes, una fecha que marcaba el inicio de las vacaciones de los congresistas y senadores y por lo tanto el límite para pasar el segundo paquete de estímulo económico.

Aunque no ofreció detalles sobre como se harán cumplir estas medidas, las cuatro órdenes ejecutivas firmadas por Trump apuntan a un beneficio de desempleo adicional de $400 dólares semanales (en lugar de los $600 que se daban anteriormente), extensión de las moratorias de desalojos, alivios para préstamos estudiantiles, y una cuarta orden que busca suspender la recaudación de impuestos de nómina.

A la espera de una ayuda

"Ahorita con esta pandemia no hay muchos recursos y tenemos suficiente trabajo no más para pasarla, pero para sustentar todos los gastos no es suficiente. Por eso esperamos ese cheque de estímulo", dijo Ricardo Vera, un mesero que espera la ayuda federal que se había prometido.