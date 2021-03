Cheque de $1,400 de estímulo económico: experto explica lo que se puede esperar

Sin embargo, el economista Manuel Ramos explicó que el próximo paquete que se discute “a nivel federal de los 1.9 trillones de dólares por la administración del presidente Biden va ahora a abarcar a aquellos cónyuges que están casados con personas indocumentadas, lo cual no lo incluyó la administración del presidente Trump” en el primer paquete de estímulo económico.

Otros puntos que podrían obstaculizar la aprobación en el Senado, como el del salario mínimo federal de $15 por hora que fue eliminado en la versión de los senadores federales. "Hay aspectos en los que los republicanos no están de acuerdo por el simple hecho que creen que este paquete es demasiado grande" , dijo Ramos.

No obstante, Ramos especificó que los demócratas podrían hacer uso de "la reconciliación presupuestaria que viene desde una ley que se aprobó en 1974 y se ha puesto en varias ocasiones en vigencia y en esta ocasión no tengo duda que se estará utilizando a favor de los demócratas independientemente de que los republicanos estén o no de acuerdo".