Ingrediente clave para tortillas, champurrados y tamales podrían desaparecer de pequeños mercados en Los Ángeles

“ No hay, no está llegando porque está parado todo en los puertos”, dice Blanca, dueña de la distribuidora Golden Burrito Distributors, Inc. para pequeñas tiendas de productos hispanos en Los Ángeles. La microempresaria hispana, asegura que su mercadería se le está agotando a raíz de la crisis existente en el transporte marítimo. “ Si la Maseca no la hacen release no llega a nosotros, está en una parte del mundo, hay parte de México, hay parte de la India”, cuenta Blanca.