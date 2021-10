Trump y otras causas de la crisis en el Puerto de Los Ángeles que afecta el bolsillo de los consumidores en EEUU

El puerto administra los cientos de terminales en el complejo. Sin embargo, no tienen potestad para el retiro, almacenamiento y distribución de las cargas acumuladas. Por ello el puerto no puede dar entrada a la descarga de mercancías de los 100 gargueros esperando entrar al muelle, ni de los otros 45 barcos más que se espera lleguen este jueves. ¿La razón? “ No hay espacio en el puerto”, respondió Moreno.