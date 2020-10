Sale del hospital vendedora de frutas tras una semana en coma luego de ser atropellada por una camioneta

Marlén no recuerda lo que pasó el día del incidente, "ella piensa que el accidente que tuvo fue en la camioneta, que ella iba en la camioneta", asegura su madre. Además, "ella se pone a pensar mucho en el niño chiquito, porque ese día ella (Marlén) me dijo: mamá, me llevo a mi niño. Y le dije, no mija, como te lo vas a llevar. No porque vas lejos, si fueras por acá cerca pues si te lo llevas, pero no", dijo su madre sobre el día del incidente en el que su hija salió a trabajar.