"Mamá, ¿por qué estoy aquí?": Sale de estado de coma vendedora atropellada en su puesto de frutas

La madre de Marlén dice que su hija no recuerda los hechos ocurridos durante el incidente. "Mamá, ¿por qué estoy aquí?" fue una de las primeras preguntas que Marlén Muñoz Benítez hizo luego de recobrar el conocimiento en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Loma Linda. "'Tuviste un accidente, hija', y dice que no recuerda" , dijo Juana Muñoz, madre de la víctima, a Univision 34 Los Ángeles.

Sin embargo, asegura que su hija le dijo " ya son cuatro veces que sueño una camioneta negra que me empujaba. Y yo le dije: no mija, tú no pienses ahorita en nada de eso, tú relaja tu mente".